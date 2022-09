VERSO IL VOTO: GLI APPUNTAMENTI ELETTORALI IN ABRUZZO DI OGGI E PROSSIMI GIORNI

L’AQUILA – Fitta agenda di appuntamenti elettorali per i partiti e candidati in Abruzzo.

Oggi alle 11 a Chieti inaugurazione comitato elettorale di Forza Italia in corso Marrucino, alle ore 17:00 presso piazza palazzo 8 si svolgerà, alla presenza dei candidati di camera e senato di Forza Italia, quella dell’Aquila. Saranno presenti, oltre al candidato aquilano Maria Luisa Ianni, Nazario Pagano coordinatore regionale di Forza Italia e capolista alla camera dei deputati e Lorenzo Sospiri Presidente del consiglio regionale d’Abruzzo capolista al Senato.

Rifondazione comunista protagonista questa mattina a Teramo in largo San Matteo, a L’Aquila, ultima giornata della Festa dell’Unità: alle 18, dibattito sulla nuova legge per il diritto allo studio organizzato dai Giovani Democratici dell’Aquila; seguirà, alle 18, un focus sulle aree interne moderato dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e dal segretario provinciale Francesco Piacente che si confronteranno con sindaci del territorio ed esperti di politiche territoriali.

Il Pd ha confermato che Enrico Letta e Giuseppe Provenzano, segretario e vicesegretario nazionale saranno nei prossimi giorni in Abruzzo per la campagna elettorale in vista delle elezioni in programma il prossimo 25 settembre. Provenzano sarà a Pescara il 12 settembre, Letta sarà a Teramo il 14 settembre. I dettagli saranno resi noti in seguito.

Giovedì 15 Settembre, alle ore 17:00, in piazza Salotto a Pescara sarà protagonista, per l’unica data in Abruzzo, il leader di Azione e volto della lista unitaria del Terzo Polo, Carlo Calenda.

Per l’occasione verranno presentati la linea politica nazionale e locale che dovrà guardare ai prossimi anni, nonché i candidati alle elezioni politiche del 2022. Giovedì 22 Settembre, invece, sarà ospite in Abruzzo, a L’Aquila, Chieti e Teramo, Mara Carfagna, con la quale si discuterà dello sviluppo della regione Abruzzo da un punto di vista commerciale, sociale e dell’innovazione.

La Lega ha comunicato alle redazioni i seguenti impegni per oggi: a Teramo su Radio G Giulianova ( 90.7 – 100.2 Mhz) alle ore 9.30 speciale elezioni con intervista al deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera. Ad Alba Adriatica alle ore ore 17, sulla SS16 Adriatica Km 399/490, apertura del comitato elettorale del deputato Zennaro con la partecipazione di candidati, amministratori, rappresentanti e simpatizzanti del partito. A Corropoli alle 19, Zennaro incontrerà i cittadini presso “Il Villaggio del Re”, in via Salvatore Quasimodo 1. A Caramanico Terme alle ore 10, il senatore uscente Alberto Bagnai, candidato al Collegio Uninominale Chieti alla Camera dei Deputati, sarà presente alla festa dei Borghi più Belli. A Montesilvano alle ore 11, in Via G. D’Annunzio 23, inaugurazione del comitato elettorale del capogruppo in Regione, Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato, con la partecipazione dei candidati, amministratori, rappresentanti e simpatizzanti del partito. A Pianella, alle ore 19.30, D’Incecco incontrerà i cittadini al Ristorante “Lu Piatte calle”, in via Aldo Moro 74. A Chieti alle ore 17, in Corso Marrucino 32, inaugurazione del comitato elettorale del senatore uscente Alberto Bagnai, candidato al Collegio Uninominale Chieti alla Camera dei Deputati, con la partecipazione dei candidati, amministratori e rappresentanti del partito. A Ortona, alle ore 19, presso il Gazebo in Piazza Porta Caldari, Bagnai incontrerà simpatizzanti ed elettori. A L’Aquila, ore 19.30, presso il ristorante Ernesto 1968, Piazza della Repubblica 7, aperitivo con gli elettori, con il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista al Collegio Plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati, che alle ore 21 sarà a Coppito al ristorante Da Pedro, via Colle dei Grilli 32, per incontrare i cittadini.

I candidati di Impegno Civico in Abruzzo alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica presenteranno il programma delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, nel corso di una conferenza stampa, programmata per lunedì 12 settembre alle ore 11, che si terrà nella cornice della Sala Rivera di Palazzo Fibbioni all’Aquila.

Saranno presenti per l’occasione i candidati abruzzesi alla Camera dei Deputati Gianluca Vacca, deputato uscente ed ex sottosegretario alla Cultura, Vincenzo D’Ottavio, medico e già sindaco di Ortona, e i candidati al Senato della Repubblica Primo Di Nicola, attuale capogruppo, e Daniele Del Grosso, delegato d’aula alla Camera.

Insieme a loro, sarà presente Federica Gasbarro, attivista contro i cambiamenti climatici: “Grazie al suo impegno attivo – si legge in una nota – si è già distinta tra i ‘100 number one’ di Forbes Italia, la classifica dei giovani leader del futuro del 2021. Ha rappresentato l’Italia all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in occasione del primo raduno di giovani leader svolto durante il vertice per il Clima 2019, come unica italiana, insieme a Greta Thunberg e altri 99 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Gasbarro, abruzzese di origine, è candidata alla Camera dei Deputati nel collegio del nostro territorio”.

Oggi all’Aquila, tappa della campagna elettorale abruzzese di Italia Sovrana e Popolare, alleanza composta da Riconquistare l’Italia, Partito Comunista, Ancora Italia, Azione Civile e diverse associazioni.

Alle ore 11 alcuni candidati abruzzesi alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre interverranno nella sala “Rivera” di Palazzo Fibbioni, attuale sede del Comune dell’Aquila, in via San Bernardino n.1.

Saranno presenti Lorenzo D’Onofrio, 45enne avvocato pescarese, segretario nazionale di Riconquistare l’Italia, candidato alla Camera nel collegio Abruzzo 02 Pescara-Teramo e al plurinominale, Stefania De Leonibus, 45enne di Elice (Pescara), assistente giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Chieti, candidata al Senato plurinominale, Daniela Franciosi, 52enne imprenditrice di Avezzano (L’Aquila), candidata alla Camera al collegio uninominale L’Aquila 03, Umberto Mariani, 65enne imprenditore di Lanciano (Chieti), coordinatore regionale di Ancora Italia, candidato alla Camera plurinominale, Paola Piccone, 59enne avvocato in utroque iure di Chieti, candidata alla Camera plurinominale, Nobile Dell’Orefice, 49enne di Archi (Chieti), rappresentante commerciale con una laurea in Giurisprudenza ed esperienze nel campo giuridico, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Chieti 01.

[mqf-scorrimento]