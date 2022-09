VERSO IL VOTO: IL 14 SETTEMBRE A TERAMO ENRICO LETTA. FINA “DA NOI CONCRETEZZA E RESPONSABILITA'”

L’AQUILA – Mercoledì 14 settembre alle 20.30 il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, sarà a Teramo in piazza Sant’Anna in un evento organizzato dal Partito Democratico abruzzese.

Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo e candidato al Senato, sottolinea che si tratta “di un momento importante della nostra campagna elettorale, che abbiamo voluto caratterizzare per la presenza sui temi e sull’esame dei problemi, a cominciare naturalmente da quelli più urgenti, come il lavoro e il caro energia. La presenza del segretario nazionale del Pd ci darà l’opportunità di parlare ancora una volta con i cittadini delle nostre proposte. Il Pd ha scelto responsabilità e concretezza: in Abruzzo non si fa ovviamente eccezione”.

“Tra gli impegni un grande piano di 900mila assunzioni nella pubblica amministrazione che ne prevede 300mila entro il 2024, l’aumento di investimenti nella sanità pubblica con il superamento del criterio della spesa storica, un piano nazionale per l’acqua e la siccità, la fiscalità di vantaggio e il taglio strutturale dei contributi previdenziali per il lavoro, la conferma convinta della premialità del 40 per cento dei fondi del PNRR. Azioni da condurre in porto nel quadro della solidarietà e della coesione europea, un requisito che la destra non sarà, basta leggere le ultime preoccupanti dichiarazioni di Giorgia Meloni, in grado di rispettare”, conclude.

[mqf-scorrimento]