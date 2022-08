VERSO IL VOTO: IL 3 SETTEMBRE L’INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI LUCIANO D’ALFONSO A PESCARA

PESCARA – “Uno spazio di cittadinanza, aperto e disponibile all’ascolto di chiunque voglia ‘sedersi’, raccontare un’idea, rappresentare un bisogno, evidenziare un’emergenza. Un comitato elettorale che sarà congiunzione fra norme e vita reale e che resterà aperto ogni giorno, anche dopo la data del 25 settembre, in ragione e risposta alla forte domanda di presenza politica espressa dalla cittadinanza”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene annunciata l’inaugurazione, sabato 3 settembre, alle 16:30 in Piazza Unione a Pescara, del comitato elettorale di Luciano D’Alfonso, candidato per il PD al collegio plurinominale per la Camera dei Deputati.

Saranno presenti anche i candidati della Lista “Partito Democratico per un Italia Democratica e Progressista”, Michele Fina, Stefania Di Padova, Luciano Di Lorito, Rita Innocenzi, Stefania Catalano Emma Zarroli, Elisabetta Merlino ed Ernesto Graziani.

“Nella sede di Piazza Unione – si legge ancora, le parole della narrazione di quello che si è fatto saranno declinate al futuro, assumendo e rappresentando con primazia nel panorama politico regionale gli impegni per le prime cinque proposte di legge che i Democratici Abruzzesi presenteranno in Parlamento entro la fine di dicembre 2022”.