VERSO IL VOTO: IN ABRUZZO CORSA ALL’ULTIMA PREFERENZA. SCHEDE CAMERA E SENATO, ECCO I FACSIMILE

PESCARA – Sempre più intensa la campagna elettorale delle politiche del 25 settembre anche in Abruzzo. L’obiettivo per il centrodestra è mantenere il vantaggio attestato dai sondaggi, da oggi vietati, per il centrosinistra, terzo polo e M5s di eroderlo. Per tutti attingere al potenziale bacino degli astenuti, al 36% e degli indecisi, oltre il 15%.

Intanto sono stati pubblicati dalle prefetture I fax simile delle schede che gli abruzzesi troveranno alle urne, per il senato e per i tre collegi della camera. L’elettore riceverà due schede, una per la Camera dei deputati di color rosa e l’altra gialla per il Senato.

L’elettore può votare in 3 modi: facendo un segno sul simbolo di una lista: così facendo il voto va alla lista, per la parte proporzionale, e al candidato ad essa collegato nel collegio uninominale;

oppure facendo un segno sul simbolo di una lista e sul nome del candidato del collegio uninominale da essa sostenuto: il risultato è uguale in pratica a quello descritto sopra; infine facendo un segno soltanto sul nome del candidato in corsa nel collegio uninominale (non indicando la lista). Così facendo il voto va al candidato nel collegio e si estende, automaticamente, alla lista che lo sostiene. Se però il candidato è collegato a più liste (come avviene solitamente nelle coalizioni), in tal caso il voto viene diviso proporzionalmente tra le varie liste, in base ai consensi che ciascuna di essa avrà in quel collegio.

Ieri a L’Aquila circa mille persone hanno partecipato, alla presenza del capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e del presidente Marco Marsilio, all’evento organizzato da Fratelli d’Italia La Corte, a Spoltore per presentare la candidatura del capogruppo di FdI in Consiglio regionale e candidato all’Uninominale Camera per il seggio Pescara-costa teramana, Guerino Testa.

“È stato un piacevole momento di condivisione di intenti anche con gli altri candidati di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris, Matteo Perazzetti e Benedetta Fasciani, con i quali affronto, compattamente, un percorso ambizioso e di grande responsabilità. L’aspirazione di renderci utili al nostro Paese è tanta, così come, infatti, l’assunzione di responsabilità di un impegno così importante”, ha detto Testa. Francesco Lollobrigida, è stato poi a Giulianova, insieme ai candidati di FdI: “Il turismo – ha detto Lollobrigida – è sempre stato un grande cavallo di battaglia di Fratelli d’Italia che ha scelto, sin dalla sua fondazione, di organizzare un dipartimento ad hoc e di chiedere alle Regioni in cui siamo al governo la delega al settore. Un comparto che tutti citano in campagna elettorale ma che in pochi ricordano quando sono a capo di un’amministrazione. Occorre lavorare sulle infrastrutture e difendere i balneari e non lasciarli in balia delle aste che vuole la UE”, e ha aggiunto: “La Bolkestein è una direttiva sbagliata perché una gran fetta di spiagge italiane libere può essere messa a gara, mentre va tutelato il nostro grande capitale costituito dalle 30 mila imprese italiane di balneazione”, conclude Lollobrigida.

A L’Aquila protagonista per il Pd invce Matteo Lepore, sindaco di Bologna, che ha partecipato alla Festa dell’Unità. Prima del dibattito ha visitato il centro storico del capoluogo abruzzese assieme a Michele Fina, segretario del Partito Democratico regionale e candidato al Senato.

“Il buongoverno – ha aggiunto – è una pratica e un principio che si segue mettendo prima di tutto e in ogni circostanza l’interesse della comunità che si amministra. Il compito che il Pd dovrà sempre essere in grado di portare a termine, e so che questo è al centro delle intenzioni e dell’impegno di Fina e degli altri candidati, è raccogliere le esigenze dei territori che si amministrano per comporle, renderli coerenti con l’azione parlamentare e di governo, trasformarle in obiettivi da realizzare”.

Per Fina “Bologna è da sempre, anche in questo ultimo periodo grazie all’amministrazione Lepore, esempio di innovazione e lungimiranza. Un esempio da seguire, a tutti i livelli di governo, per tenere saldi e uniti i principi di coesione con le esigenze della crescita e dello sviluppo”.

