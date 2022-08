VERSO IL VOTO: IN CAMPO “NOI MODERATI”, ALLEANZA TRA LUPI, TOTI, UDC E CORAGGIO ITALIA

L’AQUILA – Si chiama Noi moderati la nuova lista unitaria dei centristi del centrodestra. Il nuovo simbolo è presentato in una conferenza stampa: un cerchio a fondo blu in cui compare la scritta “Noi moderati”.

Sono presenti i simboli delle due alleanze che si erano formate nei giorni scorsi: quella tra Noi con l’Italia di Maurizio Lupi e Italia al centro di Giovanni Toti; e quella tra l’Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro.

“Lo scopo di questa lista non è per riequilibrare al centro la coalizione di centrodestra. Non dobbiamo essere un contrappeso ma un alleato. Ringraziamo Giorgia Meloni perché rispetto a questa nostra proposta politica abbia dato non solo credito ma credo abbia anche capito che senza Noi moderati il centrodestra sarebbe stato più povero. Noi la sfida la faremo nel proporzionale”.

Ha poi aggiunto: “Noi dobbiamo essere un alleato che fa della lealtà e della dignità e della coscienza della propria proposta politica il contributo che vogliamo portare alla coalizione e perché c’è un’ampia fetta di cittadini italiani che ha valori come la libertà in tutte le sue declinazioni: economica, educativa, religiosa, per una giustizia giusta. Basta con le divisioni, basta con i protagonismi, da oggi si lavora tutti assieme per il Bene Comune senza dimenticare quello che siamo. Facciamo diventare la diversità ricchezza”, ha spiegato.