VERSO IL VOTO, INAUGURATO COMITATO ELETTORALE D’ALFONSO: “CI SIAMO E NON SIAMO SOSTITUIBILI”

PESCARA – “Ringrazio lo spirito civile che anima questa campagna elettorale. Se ci venisse chiesto qual è lo specifico irripetibile della nostra presenza, quale la ragione per cui ci siamo e non siamo sostituibili: la differenza fra noi e altri, quegli altri che sembrano stare meglio anche in ragione dei messaggi tv, è una; ed è che noi abbiamo la consapevolezza della misura dei problemi”.

Così il senatore uscente Luciano D’Alfonso, candidato capolista Pd al collegio plurinominale della Camera, questo pomeriggio nel corso dell’inaugurazione del comitato elettorale in Piazza Unione a Pescara, “un luogo storico nella storia politica dei democratici pescaresi”

Insieme a D’Alfonso gli altri candidati, Michele Fina, Luciano Di Lorito e Stefania Catalano.

“Non siamo portatori di idiozia e gli idioti nell’antica grecia non erano i peggiori, ma quelli che sbagliavano le misure! Quelli che non avevano chiare le proporzioni fra ciò che indeboliva la vita collettiva e la vita individuale”.

Poi un richiamo forte all’Europa, “è vero che l’Europa ha fatto errori ma c’è anche l’Europa che ha organizzato ricerca scientifica per accelerare la risposta al Covid. Ora si lavori sul tetto al costo del gas per un costo sostenibile dell’energia che risponda a bisogni di famiglie ed imprese. Agganciamo a questa nostra azione il destino dell’Abruzzo e dell’Italia assumendo su di noi una quota di fatica”.

Ed è sul regionalismo la chiosa di un intervento estremamente partecipato “noi vogliamo una alleanza di regioni per dare risposte ai bisogni, non una riproduzione di separatezza ma una interazione funzionale”.

“Ora dritti al 25 settembre”.