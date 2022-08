VERSO IL VOTO: INNOCENZI, “FDI TOGLIE PARLAMENTARE A L’AQUILA”; “PRIORITÀ SALARI E DIRITTI LAVORO”

L’AQUILA – “La mia candidatura, come indipendente, dimostra che nonostante la legge elettorale Rosatellum il Partito democratico ha fatto lo sforzo di andare oltre le logiche interne di partito e di aprirsi alla società civile, dando una possibilità a chi da anni si batte per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Fratelli d’Italia invece con la sua scelta di candidare in questo collegio la leader nazionale di fatto sottrarre al territorio aquilano e alla comunità abruzzese un parlamentare, il cu numero è stato già drasticamente ridotto dalle recenti riforme”.

Così nell’intervista streaming, Rita Innocenzi, candidata indipendente all’Uninominale Camera nel collegio L’Aquila-Teramo per la coalizione “Italia Democratica e Progressista”. Sindacalista aquilana da 27 anni, nell’esecutivo regionale della Cgil Abruzzo-Molise, dovrà competere contro la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che corre anche lei nel collegio aquilano e teramano.

Ovviamente tema forte della campagna elettorale della proposta politica di Innocenzi è quella del lavoro: “occorre portare avanti la discussione sul salario minimo garantito, il tema urgente non è più solo quello di chi il lavoro non lo trova, o di chi lo perde, ma quello di una paga dignitosa – incalza Innocenzi -. Ci sono troppi lavoratori che non riescono più a sostenersi, non riescono a stare fuori dalla fascia della povertà. Lavoro significa anche diritti, per tutte e tutti, a cominciare dai lavoratori precari: il diritto alla maternità, alla malattia, alle ferie retribuite. Vediamo pubblicità che ci fanno vedere che ad ogni ora del giorno e della notte è possibile ordinare qualsiasi bene di consumo da casa. Ebbene, occorre porre al centro il tema che tipo di stipendio prende, e quanto deve lavorare, chi ci consegna quella bevanda a casa”.

LA DIRETTA