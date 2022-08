VERSO IL VOTO: INNOCENZI, “GARANZIE SU RICOLLOCAZIONE DI TUTTI LAVORATORI AUTOSTRADA A24 E A25”

L’AQUILA – “Occorre vigilare per avere la garanzia e certezza che tutti i lavoratori, prima dipendenti di Strada dei parchi, Global service e Infraengineering, vengano assorbiti dall’Anas con il riconoscimento delle loro posizioni e trattamenti economici, dando seguito al protocollo d’intesa sottoscritto da Mims, Anas e sindacati. Il cambio di gestione dell’autostrada A24- a25 non non può essere pagato dai lavoratori”

La tutela dei lavoratori a seguito della revoca dell’autostrada A24 e A25, in attesa della sentenza di merito del Consiglio di Stato, a Strada dei Parchi da parte del governo di Mario Draghi, e conseguente passaggio all’Anas: questo l’argomento dell’intervista in diretta streaming che affronta Rita Innocenzi, aquilana di 52 anni, di cui 28 di impegno in Cgil, in diversi incarichi, oggi candidata indipendente all’Uninominale della Camera nel collegio L’Aquila-Teramo per la coalizione “Italia Democratica e Progressista” alle elezioni politiche del 25 settembre. In contrapposizione, in primis con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.