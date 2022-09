VERSO IL VOTO: SANTANGELO, “PRIORITÀ FERROVIA PESCARA-ROMA, CON BRETELLA L’AQUILA-TAGLIACOZZO”

L’AQUILA – “Il prossimo governo dovrà mettere in cima all’agenda politica, per quel che riguarda l’Abruzzo. il dossier delle infrastrutture, per colmare un gap non più sostenibile. L’Abruzzo è il Nord del Sud ma deve spiccare i volo, diventare più competitivo, in termini di collegamenti e trasporto merci. Grazie al governo regionale, nel grande progetto di velocizzazione della ferrovia Pescara-Roma, è stata inserita, in prospettiva, la bretella tra L’Aquila e Tagliacozzo, in modo tale da non isolare il capoluogo e colmare le distanze con la Capitale. Questo non significa essere concorrenti con la costa, ma complementari, del resto anche l’autostrada, con le diramazioni A24 e a25 è stata pensata e realizzata per non escludere i territori, in un ottica di regione che solo unita può essere competitiva e florida”.

Così nell’intervista streaming Roberto Santangelo, vicepresidente vicario del Consiglio regionale, 41enne eletto con la civica Azione politica, nonché presidente del consiglio comunale dell’Aquila con L’Aquila futura.

Santangelo, con la sua formazione politica appoggia Forza Italia alle elezioni del 25 settembre, forte dell’8,4% circa 3.000 voti, presi da L’Aquila futura alle ultime elezioni comunali.

“Forza Italia sta facendo una buona campagna elettorale – spiega Santangelo nell’intervista -, non ha promesso la luna, ma è rimasta ancorata ai problemi concreti delle persone, alle esigenze quotidiane. Forza Italia appartiene alla grande famiglia del partito popolare, in Italia e in Europa è il punto di equilibrio e mediazione, fondamentale sui tavoli internazionali, in un periodo difficilissimo per la nostra nazione”.

L’INTERVISTA