VERSO IL VOTO: BOCCHINO (LEGA), “AZZERARE IVA BENI PRIMA NECESSITÀ, ANNULLARE CARTELLE ESATTORIALI”

VASTO – “Il caro bollette e in caro vita sta assumendo proporzioni drammatiche, toccano nel vivo le famiglie italiane e abruzzesi: una prima risposta deve essere intanto azzeramento dell’iva sui beni di prima necessità e annullamento delle cartelle esattoriali in arrivo”.

Così nell’intervista streaming la consigliera regionale Sabrina Bocchino, candidata della Lega al proporzionale del Senato, dietro il capolista Vincenzo D’Incecco, capogruppo in Consiglio regionale.

“In una situazione difficile come quella che stiamo vivendo, stanno partendo milioni di cartelle esattoriali credo che sia veramente poco opportuno, va poi l’azzeramento dell’Iva per quanto riguarda i beni di prima necessità, come pasta, riso, farina, latte, alimenti per i bebè, cibo per gli animali, per le le cure veterinarie, una misura che darebbe un importante aiuto alle famiglie italiane”.

Ribadisce poi tra le priorità l’estensione della platea della flax tax al 15% e la lotta contro gli sbarchi degli immigrati clandestini.

