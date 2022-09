VERSO IL VOTO: TESTA, “FERMARE LA BOLKESTEIN, AVREMO GOVERNO VERO E COMPATTO E SENZA PIU’ INCIUCI”

PESCARA – “In campagna elettorale respiriamo un clima disteso, per quanto riguarda Fdi, molta partecipazione e calore umano. Ma le persone sono preoccupate, vivono l’incertezza data dal costo della vita e della tassazione non più sostenibile, chiedono soluzioni contro la burocratizzazione, i balneatori della costa abruzzese chiedono che si fermi l’iter della Bolkestein, che significherebbe la fine per tante storiche attività, che non potranno competere con i colossi dell’industria del turismo nelle gare europee”.

Così nell’intervista streaming il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Abruzzo Guerino Testa, candidato nel collegio uninominale Pescara-costa teramana alle elezioni del 25 settembre prossimo.

Aggiunge Testa: “Mi candido per contribuire a dare risposte concrete a questi appelli. C’è grande attesa per il prossimo governo, sono convinto di centrodestra, con una maggioranza salda, senza inciuci e maggioranze spurie e arraffazzonate”.

LA DIRETTA

