VERSO IL VOTO: INTERVISTA A CANDIDATO FORZA ITALIA LORENZO SOSPIRI, LA DIRETTA

PESCARA – Intervista alle ore 15.3o al presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, capolista al proporzionale al Senato, alle elezioni politiche del 25 settembre.

Forza Italia, ha presentato le candidature questa mattina, e mette in campo, oltre a Sospiri, il senatore uscente e segretario regionale Nazario Pagano capolista al proporzionale alla Camera dei deputati.

Per la Camera, al proporzionale dopo Pagano, c’è l’imprenditrice teramana Francesca Persia, responsabile per le attività produttive di Forza Italia, il consigliere regionale di Valore Abruzzo Angelo Simone Angelosante e Consuelo Di Martino, referente di Azzurro donna per la provincia di Chieti.

Per il Senato Sospiri è seguito dal consigliere comunale dell’Aquila Maria Luisa Ianni e dall’assessore regionale Daniele D’Amario.