VERSO IL VOTO: INTERVISTA A LEADER DI “NOI CON L’ITALIA” MAURIZIO LUPI, LA DIRETTA

L”AQUILA – Intervista streaming alle ore 16 su Abruzzoweb al deputato Maurizio Lupi, presidente nazionale di Noi con l’Italia, ex vicepresidente della Camera dei deputati per Il Popolo della Libertà dal maggio 2008 all’aprile 2013 ed ex ministro delle Infrastrutture e dei trasporti dall’aprile 2013 al marzo 2015 nei governi di Enrico Letta e Matteo Renzi.

Noi con l’Italia ha dato vita al nuovo soggetto politico “Noi Moderati”, assieme a Italia al Centro di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, l’Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in corsa nella coalizione di centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre.

In Abruzzo al proporzionale alla Camera, capolista di Noi Moderati è Daniele D’Angelo, consigliere comunale dell’Aquila e capogruppo della civica L’Aquila al centro, seguito da Manuela Fini, avvocato teramano e funzionaria dell’Agenzia sanitaria regionale e Antonello Antonelli, insegnante e giornalista. Al Proporzionale Senato capolista è invece l’avvocato pescarese Andrea Maria Colalongo, seguito da Chiara Mancinelli e Francesco Saturni.