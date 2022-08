VERSO IL VOTO: INTERVISTA A SEGRETARIO FRATELLI D’ITALIA ETEL SIGISMONDI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming alle ore 15 al coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, in vista del voto del 25 settembre. In queste ore tutti i partiti sono impegnati a compilare le liste che dovranno essere depositate il 22 agosto all’ufficio elettorale in Corte d’Appello e ancor prima, entro il 14 agosto, dovranno essere depositati i simboli elettorali al Ministero dell’Interno.

Fratelli d’Italia, in Abruzzo, stando ai sondaggi attuali, che la danno ad oltre il 23%,potrebbe ottenere ben 4 posti in Parlamento dei 13 a cui la regione può ambire.

Sigsmondi è tra i papabili, assieme all’assessore regionale, l’aquilano Guido Liris, il consigliere regionale e capogruppo, il pescarese Guerino Testa, e ancora il sindaco di Navelli, Paolo Federico, l’assessore comunale Ersilia Lancia, moglie di Sigismondi, il presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca del Fucino, Mauro Masi, come pure Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, nata dalla fusione delle camere dell’Aquila e di Teramo.