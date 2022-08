VERSO IL VOTO: INTERVISTA AL SEGRETARIO FORZA ITALIA NAZARIO PAGANO, LA DIRETTA

PESCARA – Intervista streaming al coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore uscente Nazario Pagano, ex consigliere regionale, in vista del voto del 25 settembre. In queste ore tutti i partiti sono impegnati a compilare le liste che dovranno essere depositate il 22 agosto all’ufficio elettorale in Corte d’Appello e ancor prima, entro il 14 agosto, dovranno essere depositati i simboli elettorali al Ministero dell’Interno.

Forza Italia, in Abruzzo, stando ai sondaggi attuali, potrebbe ottenere due posti in Parlamento dei 13 a cui la regione può ambire.