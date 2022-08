VERSO IL VOTO: INTERVISTA A SEGRETARIO REGIONALE ITALIA VIVA CAMILLO D’ALESSANDRO, LA DIRETTA

PESCARA – Intervista streaming alle ore 15 al coordinatore regionale di Italia Viva, il deputato uscente Camillo D’Alessandro, ed ex consigliere regionale Pd, prima della nascita del partito di Matteo Renzi.

In vista del voto del 25 settembre tutti i partiti sono impegnati a compilare le liste che dovranno essere depositate il 22 agosto all’ufficio elettorale in Corte d’Appello e ancor prima, entro il 14 agosto, dovranno essere depositati i simboli elettorali al Ministero dell’Interno.

Italia viva sta stringendo un accordo con Azione di Carlo Calenda, per la creazione di un terzo polo centrista, moderato e contrapposto al centrodestra. Oggi è stato poi sancito in Abruzzo il patto con Futur-a, dell’ex assessore regionale del Pdl, ex leghista ed ex presidente della società dei trasporti Tua, Gianfranco Giuliante.