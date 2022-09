VERSO IL VOTO: ITALIA SOVRANA E POPOLARE ABRUZZO, TAPPA AD AVEZZANO. “ORA ROVESCIAMO IL SISTEMA”

AVEZZANO – Altra giornata di impegni elettorali quella di domenica scorsa per l’alleanza antisistema Italia Sovrana e Popolare – composta da Riconquistare l’Italia, partito nato in Abruzzo, Partito Comunista, Ancora Italia, Azione Civile e diverse associazioni – che correrà alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre e che è presente in tutti i 49 collegi nazionali.

Ad Avezzano (L’Aquila) – dove è nato Riconquistare l’Italia – nei locali del ristorante “Napoleone”, sono stati presentati alcuni candidati abruzzesi dell’alleanza.

Presenti, tra gli altri, il presidente di Riconquistare l’Italia, Stefano D’Andrea, 52enne avezzanese, docente di Diritto privato all’Università della Tuscia, Lorenzo D’Onofrio, 45enne avvocato pescarese, segretario nazionale di Riconquistare l’Italia, candidato alla Camera nel collegio Abruzzo 02 Pescara-Teramo e al plurinominale, Antonio Felice, 60enne operaio di Vasto (Chieti), tra l’altro ex consigliere comunale a Cupello (Chieti) ed ex funzionario del Partito Comunista Italiano, candidato come capolista al Senato uninominale, Gianluca Baldini, 40enne pescarese, docente incaricato sul ruolo di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, già candidato sindaco alle elezioni comunali di Pescara con Riconquistare l’Italia e candidato al Senato nel collegio uninominale, Daniela Franciosi, 52enne imprenditrice di Avezzano (L’Aquila), candidata alla Camera al collegio uninominale L’Aquila 03, Paola Piccone, 59enne avvocato in utroque iure di Chieti candidata alla Camera plurinominale, Stefania De Leonibus, 45enne di Elice (Pescara), assistente giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Chieti, candidata al Senato plurinominale e Giuseppe Redondi, 49enne di Scerni (Chieti), operaio alla Sevel di Atessa (Chiet), candidato al Senato plurinominale.

“Siamo orgogliosi di aver presentato la nostra candidatura ad Avezzano, dove è nata l’Associazione Riconquistare la Sovranità che nel corso degli anni è diventata il partito Riconquistare l’Italia che ora fa parte dell’alleanza Italia Sovrana e Popolare – ha affermato Lorenzo D’Onofrio -. Proprio ad Avezzano c’è la sede legale del partito e sempre ad Avezzano abbiamo partecipato ad una tornata elettorale, quella comunale del 2017”.

“Sin dall’inizio – ha detto Stefano D’Andrea – nei nostri scopi c’era quello di essere la frazione di un’alleanza tra forze organiche. Con il Partito Comunista, Ancora Italia, Azione Civile ed altre associazioni abbiamo trovato quella sintesi fatta di competenze complementari che insieme dimostrano di avere capacità importanti”.

“Non intendiamo cambiare il sistema – le parole di Daniela Franciosi – ma rovesciarlo. Italia sovrana e popolare, infatti, si presenta come lista antisistema e ha tra i suoi obiettivi principali quello di riportare ad una piena attuazione della Costituzione della Repubblica esautorata dai governi liberali e liberisti che negli ultimi trent’anni hanno governato il Paese”.

Secondo Franciosi, “L’Italia deve tornare ad essere uno Stato sovrano. Quello Stato incolpato, a torto, di ogni male, che ha il compito di occuparsi dei cittadini e dei lavoratori, ossia delle istanze del popolo”.