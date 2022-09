VERSO IL VOTO: LEGA, PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALBERTO BAGNAI, DIRETTA

Diretta streaming della presentazione della candidatura del senatore uscente Alberto Bagnai all’uninominale di Chieti alla Camera dei Deputati.

Parteciperanno il segretario regionale Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista al collegio plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati, il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati, il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato, amministratori, rappresentanti e simpatizzanti della Lega in Abruzzo.