VERSO IL VOTO: LEGGE ELETTORALE E “GRAN RIFIUTO” INTERVISTA A QUAGLIARIELLO, LA DIRETTA

L’AQUILA – Intervista streaming alle ore 11 a Gaetano Quagliariello, eletto nel 2018 nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo.

Il parlamentare, che ha militato in Forza Italia ed ed è stato ministro per le Riforme costituzionali nel governo di Enrico Letta, ha ringraziato il presidente de suo partito Giovanni Toti per l’offerta di un collegio uninominale della coalizione centrista di Noi moderati, che dovrebbe essere blindato. Ma ha spiegato: “Il collegio si trova in un’area geografica diversa da quella della quale mi occupo da molti anni e si trova in una zona in cui altri esponenti del nostro partito hanno oggettivamente un maggior radicamento e una più significativa presenza”. Da qui la decisione di fare un passo indietro.