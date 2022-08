VERSO IL VOTO: M5S PRESENTA CANDIDATI, “SQUADRA FORTE E CAPACE, SCELTA DAI CITTADINI”

PESCARA – “Questa è una squadra forte e capace. Una squadra scelta da tutti i cittadini iscritti al Movimento 5 Stelle con un metodo trasparente e democratico”.

Con queste parole Domenico Pettinari, vicepresidente del consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, ha esordito nella conferenza stampa di presentazione, davanti alla sede della Regione Abruzzo a Pescara, dei candidati del MoVimento 5 Stelle in Abruzzo alle politiche del 25 settembre.

“Quelli che ci lasciamo alle spalle sono anni difficilissimi, segnati in modo indelebile dalla pandemia mondiale e dalla crisi economica che ha generato. Il momento è delicato e tutti siamo chiamati con il voto a scegliere da che parte stare. Il Movimento 5 Stelle lo troverete sempre dalla parte dei cittadini, dalla a parte di chi tutela gli interessi degli ultimi”.

A prendere la parola anche la capolista alla Camera dei Deputati, Daniela Torto, che spiegando le ragioni della propria candidatura ha affermato di voler “continuare a portare avanti l’impegno per il territorio che sono chiamata a rappresentare. Tante sono le priorità e le risposte concrete avanzate dal Movimento 5 Stelle in favore dei cittadini, come il Reddito di Cittadinanza, il Superbonus, il Salario minimo, la giustizia sociale, e ancora la lotta al caro bollette, al caro gasolio, all’aumento dei prezzi delle materie prime. Senza dimenticare il mio impegno per gli enti locali che hanno necessitato e necessitano di un costante sostegno e rinnovato ascolto.

Tra gli interventi della mattinata anche quello di Carmela Grippa, candidata sia nel listino che nel collegio uninominale alla Camera, la quale ha affermato che “il Paese, in questa particolare fase storica, ha bisogno del Movimento e di tutto il sostegno possibile da parte dei nostri attivisti e di tutti quei cittadini che vorranno darci la fiducia per essere rappresentati nelle istituzioni”.

“Il Movimento 5 Stelle – ha aggiunto – ha combattuto tante battaglie e tante altre ne combatterà, sempre dalla parte dei cittadini, degli ultimi, di chi non ha voce”. Quello di Gabriella Di Girolamo, candidata capolista al Senato, che con orgoglio sostiene che il Movimento ha “realizzato gran parte di quanto promesso ai cittadini: anticorruzione, dignità, superbonus, taglio dei parlamentari e dei vitalizi, salvaguardia economica degli ultimi”.

A conclusione della presentazione tutti i candidati hanno elencato i loro nomi e professioni.

Al plurinominale camera i candidati Livio Sarchese, avvocato e consigliere comunale a Francavilla, Attilio D’Andrea già collaboratore parlamentare e assessore al comune di Sulmona e candidato anche all’uninominale L’Aquila. Per l’uninominale camera Pescara Daniele Caruso vigile del fuoco di Popoli. Al Senato per il listino plurinominale l’assessore al comune di Chieti e già caposegreteria nei governi Conte, Fabio Stella. A seguire la candidata Franca Orsini, liquidatrice sinistri di Pescara e all’uninominale Senato l’avvocato di Casalincontrada Isidoro Malandra.