VERSO IL VOTO: MAURIZIO LUPI A PESCARA PRESENTA CANDIDATI NOI MODERATI, LA DIRETTA

PESCARA – Oggi alle ore 11 presso la Sala consiliare del Comune di Pescara, in piazza Italia 1, il presidente di “Noi con l’Italia” e leader della lista di Centrodestra “Noi moderati” Maurizio Lupi, terrà una conferenza stampa per la presentazione dei candidati per i seggi al proporzionale di Camera e Senato in Abruzzo della lista “Noi Moderati” e del relativo programma elettorale, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Abruzzoweb segue i diretta l’evento

Saranno presenti, oltre ai candidati, i coordinatori regionali abruzzesi delle quattro forze che compongono la coalizione di Centrodestra nella lista “Noi moderati”: Noi con l’Italia, Unione di Centro, Italia al Centro e Coraggio Italia.

L’evento potrà essere seguito in diretta nella pagina Facebook di “Noi moderati” Abruzzo al seguente link:

https://www.facebook.com/search/top?q=noi%20moderati%20abruzzo