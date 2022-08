VERSO IL VOTO: MELONI CANDIDATA A L’AQUILA, FDI “UNA CONFERMA DEL SUO AFFETTO PER ABRUZZO”

L’AQUILA – Il leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è candidata al collegio uninominale L’Aquila-Teramo.

Lo conferma in una nota il il segretario regionale abruzzese di FdI, Etelwardo Sigismondi.

“Dirigenti, militanti e amministratori di Fratelli d’Italia dell’Abruzzo hanno promosso un appello al presidente Giorgia Meloni per scegliere il collegio uninominale dell’Aquila. Siamo davvero onorati che il presidente Meloni abbia confermato l’affetto per l’Abruzzo raccogliendo la nostra proposta”.

“A nome di Fratelli d’Italia Abruzzo, con grande orgoglio per la scelta della leader del primo partito italiano, esprimo il mio ringraziamento. Sono certo che i cittadini dell’Aquila e tutti gli abruzzesi premieranno questa decisione”, ha detto.

L’indiscrezione era trapelata nella giornata di ieri. Secondo la dirigenza locale, si tratta di un riconoscimento per L’Aquila dove nel 2017 è stato eletto il primo sindaco di un capoluogo di regione di Fdi, Pierluigi Biondi, riconfermato poi con oltre il 54% il 12 giugno scorso. A Roma è stato considerato il fatto che dall’Aquila è cominciata la cavalcata dei meloniani, diventati nel corso degli anni primo partito della coalizione di centrodestra e, secondo i sondaggi, primo partito italiano. In Abruzzo Fdi ha avuto, nel febbraio 2019, anche il primo presidente di Regione di Fdi nella persona di Marco Marsilio, ex senatore ed ex coordinatore regionale nel Lazio.