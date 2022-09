VERSO IL VOTO: MESSAGGIO A SOSTEGNO UNIONE POPOLARE DI LEADER LABURISTA INGLESE CORBYN

PESCARA – “Il messaggio di sostegno di Jeremy Corbyn a Unione Popolare ci incoraggia al massimo sforzo in questi ultimi due giorni di campagna. Il suo endorsement dovrebbe far riflettere chi a sinistra rischia di disperdere il voto verso la coalizione guerrafondaia e neoliberista del PD o un M5S ambiguo su temi essenziali e che strizzava l’occhio a Trump”.

Lo dichiara il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, ex consigliere regionale abruzzese, candidato di Unione Popolare con Luigi De Magistris.

LA NOTA

Le parole di Corbyn come il sostegno di Jean-Luc Mélenchon, del fondatore di Podemos Pablo Iglesias, di Manon Aubry, co-presidente del gruppo della Sinistra al parlamento europeo, mostrano che il nostro progetto in Italia è parte di un movimento di rinascita della sinistra anticapitalista, contro la guerra e la catastrofe ecologica che ha dimensioni europee e internazionali. Non ci sono modelli ma una comune ispirazione di pace, lotta alle disuguaglianze, ecosocialismo. Dall’estero sanno riconoscere compagne e compagni che hanno sempre trovato al loro fianco.

“Unione Popolare offre speranza al popolo italiano. Sta costruendo un’alternativa incentrata su pace e giustizia sociale. Auguro a Unione Popolare un buon risultato”, scrive Jeremy Corbyn.

Siamo orgogliosi di avere ricevuto questo messaggio di sostegno. Corbyn è uno dei politici che negli ultimi anni ha avuto il coraggio di costruire una nuova politica progressista in un mondo segnato da ingiustizie sempre più intollerabili. Anche in Italia alcuni politici hanno detto di ispirarsi a lui, e ne hanno talvolta copiato pari pari gli slogan. Prima di essere sconfitto da Johnson nelle elezioni 2019 Corbyn è riuscito a riportare il Labour allo spirito popolare e socialista delle sue origini.

La membership del partito è triplicata in pochi anni ed è arrivato a un passo dal governo del paese nelle elezioni del 2017 in cui il Labour segnò una forte crescita con un programma dichiaratamente socialista. L’esempio di Corbyn, la sua modestia e umiltà, anche di fronte alle tattiche sporche usate dai suoi avversari e dai mezzi di informazione è un esempio dei valori, della dignità umana, della correttezza nelle relazioni tra compagni e compagne in una causa comune, della politica pulita e tenace che vogliamo costruire anche dopo il 25 settembre. Grazie Jeremy per il tuo incoraggiamento! Lotteremo sempre dalla parte dei diritti dei molti e contro il privilegio dei pochi.