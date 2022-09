VERSO IL VOTO: MINISTRO LAVORO ANDREA ORLANDO (PD) IN ABRUZZO, APPUNTAMENTO AD ATESSA E AVEZZANO

PESCARA – Domani il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sarà in Abruzzo. Alle 14.30 nella Sala Consiliare di Atessa (Chieti), Orlando si confronterà con amministratori e giovani democratici, dopo avere incontrato i lavoratori. Alle 17.30 parteciperà a un incontro con la cittadinanza ad Avezzano (L’Aquila), all’Arena Mazzini.

Michele Fina, segretario del Partito democratico abruzzese e candidato al Senato, sottolinea che “il contributo in prima persona del ministro è sì di sostegno alla nostra campagna elettorale, ma è naturalmente anche una ricognizione in due aree strategiche della nostra regione. È importante intervenire tempestivamente per contenere i rischi e valorizzare le opportunità per lo sviluppo. In questo senso la presenza di Orlando a pochi giorni dal voto sottolinea la nostra prioritaria considerazione per il tema e le necessità del lavoro in tutte le fasi e a tutti i livelli. Le risorse del Pnrr, le azioni della transizione ecologica, dovranno servire a difendere quello che c’è e a crearne di nuovo”.