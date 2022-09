VERSO IL VOTO: PAGANO, “CON RIDUZIONE PARLAMENTARI, AFFIDARSI A CHI HA ESPERIENZA, NON AI NOVELLINI”

PESCARA – “Ho rappresentato i cittadini per sei volte al Comune di Pescara, per tre in consiglio regionale, esco ora da una intensa esperienza al senato. Ebbene, mi candido perché ritengo che con la drastica riduzione del numero dei parlamentari gli abruzzesi debbano affidarsi a persone che hanno esperienza politica e amministrativa, e non a novellini”.

Così nell’intervista streaming il senatore di Forza Italia Nazario Pagano, segretario regionale degli azzurri e candidato al proporzionale alla Camera alle elezioni del 25 settembre. Capolista al proporzionale al Senato è invece Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale.

“La priorità assoluta del prossimo governo che, attestano tutti i sondaggi sarà di centrodestra, sarà quella di difendere i bilanci familiari dai rincari dell’energia e dei generi alimentari. Andrà fatto di tutto per impedire che aumentino le bollette, poi a stretto giro si dovrà mettere mano alla riduzione della pressione fiscale e alla sburocratizzazione”, spiega nell’intervista.

Conclude Pagano: “intorno alla proposta di Forza Italia registriamo, empiricamente e quotidianamente, nei tanti incontri che organizziamo sul territorio, un grande interesse e altrettanta partecipazione. Del resto Forza Italia ha un valore aggiunto rispetto a tanti altri partiti: abbiamo una lunga storia alle spalle, e tanti amministratori locali che, a prescindere dai sondaggi che comunque in Abruzzo sono sempre più lusinghieri, rappresenteranno per noi il vero valore aggiunto in questa campagna elettorale”.

L’INTERVISTA

