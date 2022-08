VERSO IL VOTO: PAGANO, “INESATTE LE NOTIZIE SU LISTE E COLLEGI DI FORZA ITALIA IN ABRUZZO”

PESCARA – “Le notizie apparse oggi sulla stampa locale riguardanti la composizione delle liste proporzionali abruzzesi di Forza Italia e di eventuali collegi uninominali per la prossima competizione elettorale sono inesatte. È in atto un più complesso ragionamento all’interno della Direzione Nazionale del partito che non è affatto concluso e pertanto non vi è nulla di definitivo in merito alle candidature”.

Ad assicurarlo, e a dispensare ottimismo è il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano. Come scritto da Abruzzoweb, sarebbe sfumano il collegio uninominale in Abruzzo, a favore delle Marche, che doveva essere ad appannaggio dello stesso Pagano.

“Fino alla data del 22 agosto, giorno in cui verranno depositate ufficialmente le liste, ogni notizia riguardo la rosa dei candidati di Forza Italia in Abruzzo è da ritenersi infondata. A causa della riduzione del numero dei parlamentari e della conseguente ridefinizione dei collegi uninominali – spiega Pagano- esiste a livello nazionale la necessità di coordinarsi per le candidature con il resto della coalizione di centro destra per dare un equilibrio tra tutte le regioni. In queste ore si stanno valutando tutte le ipotesi. Per questo motivo, nei giorni scorsi, una delegazione composta dai maggiori esponenti politici di Forza Italia Abruzzo si è recata a Roma mostrandosi determinata a confrontarsi con i vertici del partito per tutelare la rappresentanza dei candidati abruzzesi nelle liste, mettendo in risalto la propria compattezza e unità che sarà sicuramente presa in considerazione nel momento della decisione finale.”