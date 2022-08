VERSO IL VOTO: PAGANO, “MERITANO CANDIDATURA CONSIGLIERI REGIONALI, FEDERATI E PARLAMENTARI USCENTI”

PESCARA – “A decidere le candidature sarà come prevede il nostro statuto, il tavolo nazionale, mio compito è proporre le candidature più forti, e abbiamo tanti validissimi amministratori, dai comuni alla Regione, cove ci sono i nostri consiglieri Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio, l’assessore Daniele D’Amario e Mauro Febbo, a cui si possono aggiungere ora i tre ‘federati’ di Valore Abruzzo, Simone Angelosante, Manuele Marcovecchio e Tony Di Gianvittorio, i parlamentari uscenti, come Antonio Martino e il sottoscritto”.

Così nell’intervista streaming , in coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore uscente Nazario Pagano, ex consigliere regionale, in vista del voto del 25 settembre. In queste ore tutti i partiti sono impegnati a compilare le liste che dovranno essere depositate il 22 agosto all’ufficio elettorale in Corte d’Appello e ancor prima, entro il 14 agosto, dovranno essere depositati i simboli elettorali al Ministero dell’Interno.

Forza Italia, in Abruzzo, stando ai sondaggi attuali, che la danno all’8%,potrebbe ottenere due posti in Parlamento dei 13 a cui la regione può ambire.

Per quanto riguarda la sua personale candidatura, mette in chiaro Pagano: “sono stato una volta sola in Parlamento, dopo una lunga militanza negli enti locali, sei volti al comune di Pescara, e poi tre volte in consiglio regionale, sono uno dei pochi che anche a livello nazionale ha avuto una così lunga gavetta. Penso insomma di aver dato tanto, e se il partito lo riterrà, mi ricandiderò ben volentieri”.

Per quanto riguarda infine le previsione del voto, conclude Pagano, ” il centrodestra è l’unica coalizione che rappresenta una unità di intenti, l’unica credibile in questo momento, e lo confermano tutti i sondaggi che ci premiano. Noi di Forza Italia siamo poi quella parte moderata assolutamente necessaria per ancorare il centrodestra all’appartenenza atlantista ed europeista”.

