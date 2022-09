VERSO IL VOTO: PERSIA (FI), “COMITATO ELETTORALE A TERAMO PER ESSERE A CONTATTO CON I CITTADINI”

TERAMO – “L’apertura del comitato elettorale di Forza Italia a Teramo è un passaggio fondamentale per essere a contatto con i cittadini, per confrontarsi e rendere chiaro e accessibile il nostro programma e i valori che mi hanno spinta a scendere in campo”.

Lo afferma Francesca Persia, candidata di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

“Per me è stato un onore essere scelta da Forza Italia per rappresentare l’Abruzzo e l’area del teramano in parlamento, considerando che la provincia di Teramo è rimasta orfana del suo collegio e quindi di una rappresentanza forte. Uno dei punti cardini di Forza Italia sarà quello di chiedere una revisione dei collegi. Tra i temi che porteremo in Parlamento, ci sono lo spopolamento delle aree interne e la non applicazione della direttiva europea Bolkestein sulle concessioni. In quanto originaria di Tottea di Crognaleto, in provincia di Teramo, sono espressione della montagna e vivo da vicino quanto sta accadendo alle aree interne, un fenomeno su cui urge intervenire, per fermare lo spopolamento”, continua Persia.

“Riguardo alla Bolkestein continuo a ripetere con fermezza che questa direttiva di fatto penalizza quelli che sono gli imprenditori che hanno investito nelle loro concessioni. I tanti chilometri delle nostre coste non possono essere lasciati a chicchessia, senza considerare le specificità del territorio”, conclude.

Oltre a Francesca Persia, all’inaugurazione erano presenti il Coordinatore regionale di Forza Italia e capolista alla Camera, Nazario Pagano, il Coordinatore provinciale, Gabriele Astolfi, e il sindaco di Montorio al Vomano (Teramo), Fabio Altitonante.