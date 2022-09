VERSO IL VOTO: PRESENTATI CANDIDATI LEGA A CELANO, “TAGLIARE RDC A CHI STA SUL DIVANO”

CELANO – “Sicurezza e turismo come priorità per la città di Celano. Ma anche taglio del reddito di cittadinanza a chi se ne sta sul divano quando ci sono anziani con pensioni minime non arrivano a fine mese e famiglie che devono fare i conti con disabilità gravi”.

Tanti i temi discussi ieri sera a Celano, dal coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, deputato uscente e candidato al collegio Plurinominale della Camera, alle prossime elezioni del 25 settembre.

Accolto dalla neo coordinatrice della provincia dell’Aquila, la professoressa Eliana Morgante, il segretario del Carroccio ha presentato i candidati alle Politiche, calando nella realtà territoriale della Marsica e della provincia dell’Aquila tutta, i maggiori temi del programma del partito di Matteo Salvini.

I TEMI PROGRAMMATICI

RAPPRESENTANA TERRITORIALE

Tema centrale di questa campagna elettorale, perché queste sono le prime elezioni in cui si affronterà il taglio dei parlamentari. Soprattutto nelle regioni più piccole il numero dei deputati e dei senatori che rappresenteranno i propri territori all’interno della regione saranno di meno. Nei prossimi anni saremo chiamati a gestire miliardi di euro che arriveranno dall’Europa con il Pnrr. Allo stesso modo la progettazione che arriva dal territorio avrà bisogno di copertura. Dovremo capire quali infrastrutture, quale sviluppo economico, quale politica occupazionale sarà decisa a Roma. Se noi non abbiamo un uomo, una donna, che siederà nelle commissioni, nelle aule parlamentari, pronti a battere i pugni per difendere le istanze, le sollecitazioni e le richieste che partono dalle nostre province, non pensate che ci saranno deputati e senatori di altre regioni pronti ad aiutare i nostri territori. La Lega è l’unico partito che ha dato la possibilità alla provincia dell’Aquila di eleggere un parlamentare nato e cresciuto in questo terra, il sottoscritto. Ed è questo che oggi va fatto capire anche a chi non ha finora votato la Lega.

COSTO BOLLETTE: NECESSITA’ DI COMINCIARE A PROGETTARE PER PRODUZIONE ENERGIA TERZA GENERAZIONE

Contro una Sinistra finta ambientalista, la Lega ha preso una netta decisione: è necessario iniziare a progettare un nucleare di terza generazione che faccia in modo che l’Italia sia autonoma in tema di energia, altrimenti ogni volta che un Paese ci chiuderà i rubinetti ci ritroveremo con aumenti dei costi che mettono in ginocchio aziende e famiglie.

AREE INTERNE E COSTA

Con la pandemia abbiamo dovuto distogliere importanti risorse per coprire l’emergenza e anche l’Abruzzo ne ha risentito. Ora la prima cosa da fare è eliminare questa insopportabile doppia velocità con cui si muovono la costa e le aree interne, dal punto di vista occupazionale, turistico e economico.

SICUREZZA

Amo questa città ma le cose dobbiamo dircele in faccia. E Celano è in mano a un delinquenza che viene da un’immigrazione ancora incontrollata, con un’emergenza legata alla droga e allo spaccio, che coinvolge anche giovanissimi. Questo è un territorio che non riesce più ad essere gestito dalle forze dell’ordine perché non ci sono abbastanza risorse e uomini. Ed è per questo che la Lega prende l’impegno per incrementare i numeri legati alla sicurezza.

TURISMO

Antonio Morgante, candidato al senato che ha introdotto l’evento di oggi, come direttore dell’agenzia regionale delle attività produttive ha organizzato una delle più grandi manifestazioni a cui ha partecipato la nostra regione, l’Expò a Dubai. E può essere testimone del fatto che il turismo costiero è super sviluppato ma per le aree interne dobbiamo fare di più: come potenziamento dei servizi e dei trasporti per farsì che si arrivi velocemente alle nostre zone più belle. Sarà il turismo il volano dei prossimi anni di tutta la nostra regione.

DISABILITA’, DISAGIO SOCIALE E ANZIANI. COPRIRE AUMENTO PENSIONI CON TAGLIO REDDITO DI CITTADINANZA

In Italia ci sono tantissime famiglie che vivono situazioni di disagio, che vivono con un disabile più o meno grave e ci sono tantissimi anziani che arrancano con pensioni minime. Quando noi chiediamo alla sinistra di aumentare le pensioni ci chiedono dove troviamo i soldi per le coperture. È una vergogna che in Italia si continui a dare il reddito di cittadinanza a persone che se ne stanno sul divano quando si cercano camerieri, operai e dipendenti. Lasciamo lo so a chi è inabile al lavoro. Chi può deve tornare a lavorare, non rimanere a godere di benefici a discapito di chi ha problemi gravi.

“Ogni voto è un voto prezioso. Il nostro è il partito che ascolta la gente e continueremo a lavorare tra la gente come persone leali e coerenti, accogliendo le critiche costruttive. La nostra priorità è l’interesse della comunità ed è questo il valore fondante della politica”, ha detto Eliana Morgante, anche presidente dell’Adsu della provincia dell’Aquila, oltre che consigliere comunale d’opposizione al Comune di Celano.

All’evento ha partecipato anche il deputato alla Camera Antonio Zennaro, di nuovo candidato che ha ricordato quando da bambino arrivava nel Fucino dal Veneto, la regione in cui è nato per poi trasferirsi in Abruzzo, ponendo l’accento della peculiarità di un settore fondamentale del territorio. Zennaro ha sottolineato come dopo tanti anni finalmente si torna a votare e si riuscirà così ad avere un governo che non sarà più di tecnici ma che sarà espressione finalmente della popolazione.

A chiudere l’evento è intervenuto il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente. “Stiamo battendo a tappeto il territorio per spiegare le nostre ragioni, c’è entusiasmo e fiducia. La Lega sarà determinante per la vittoria del Centrodestra che dal 26 settembre guiderà il Paese”.

