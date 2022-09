VERSO IL VOTO: SALVINI A PESCARA IL 14 SETTEMBRE E A VASTO IL GIORNO SEGUENTE

L’AQUILA – Terza visita in Abruzzo da parte del leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, nella campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre: dopo il comizio del prossimo 14 settembre alle ore 21 in Piazza della Rinascita a Pescara, il giorno seguente, 15 settembre, il segretario nazionale del Carroccio sarà a Vasto. Al mattino, dalle ore 9,30 alle 10,30 incontrerà candidati e dirigenti al Crocodile Cafe. Salvini era già stato in Abruzzo, a Giulianova, lo scorso 23 agosto.

“Non finiremo mai di ringraziare il nostro leader per la vicinanza e le attenzioni che ci sta riservando – spiega il coordinatore regionale e deputato uscente Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista al proporzionale alla Camera -. Nonostante sia impegnato in tutto il territorio nazionale in questa complessa e compressa campagna elettorale, appena ha uno spiraglio, torna in Abruzzo, una terra a cui è molto affezionato”.

“E così il giorno dopo il comizio di Pescara che farà registrare un bagno di folla alla luce dell’entusiasmo sempre crescente, il giorno dopo sarà con noi a Vasto. Tutto ciò ci dà motivazioni ancora più forti a raddoppiare gli sforzi per lavorare ancora di più sul territorio. Vogliamo dare un contributo per questa cavalcata vincente che porterà la Lega e il Centrodestra alla guida del Paese”, conclude D’Eramo.

