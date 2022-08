VERSO IL VOTO: SINDACO FEDERICO, “SE FDI MI CHIEDE DI CANDIDARMI NON MI TIRO INDIETRO”

L’AQUILA – “Il impegno in politica è di lunga data, la prima elezione a sindaco di Navelli è del 1999, dunque se il partito me lo chiede, sono pronto ad affrontare anche questa sfida, candidandomi con Fratelli d’Italia alle elezioni politiche”.

Così nell’intervista streaming Paolo Federico, sindaco di Navelli ed esponente di Fratelli d’Italia, sulle elezioni del 25 settembre, e sulla composizione delle liste dei candidati che andranno consegnate con termine ultimo lunedì prossimo. Federico è anche presidente del Gal Gran Sasso Velino e commissario della Comunità montana Montagna di L’Aquila, e viene annoverato tra i possibili candidati.

“Come in tutte le fasi pre-elettorali è normale ci siano dialettiche interne, anche nel nostro partito, per la compilazione delle liste – spiega Federico -. A maggior ragione perché noi abbiamo una classe dirigente matura e preparata, e sono tante le personalità spendibili, e mi limito a citare come punte di diamante, l’assessore regionale al Bilancio e Personale, Guido Liris, e il nostro segretario regionale, Etel Sigismondi“.

Federico si dice ad ogni modo certo che “il 25 marzo il centrodestra sarà vincente e il mio partito sarà il primo della coalizione, con la possibilità di poter indicare la nostro leader, Giorgia Meloni, come presidente del Consiglio”.