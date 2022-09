L’AQUILA – “Presentazione Terzo Polo – Soluzioni per l’Abruzzo”, questa la denominazione dell’incontro-convegno che si svolgerà lunedì 12 settembre 2022 alle ore 11.30 a Palazzo Gualtieri, in via Paganica a L’Aquila. Alla conferenza interverranno i candidati Gianfranco Giuliante, di Futur-a, Camillo D’Alessandro di Italia viva, e Giulio Sottanelli di Azione con Calenda.

