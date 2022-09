VERSO IL VOTO: TERZO POLO CHIUDE CAMPAGNA A TERAMO CON LA MUSICA DEL FIGLIO DI IVAN GRAZIANI

TERAMO – Giovedì alle ore 18:00, in piazza Martiri della Libertà di Teramo il Terzo Polo – Calenda chiuderà la campagna elettorale all’insegna della musica, con Filippo Graziani, che aprirà l’evento con la musica del padre Ivan Graziani, e con l’ospite d’onore Andrea Mazzotti già Presidente della Commissione Affari Costituzionali e fondatore del partito Azione.

Per l’occasione il programma degli impegni politici che il Terzo Polo vuole perseguire sarà illustrato dai candidati, quali l’On. Giulio Cesare Sottanelli, candidato alla Camera come unico Capolista teramano di tutti i partiti d’Abruzzo, l’On. Camillo D’Alessandro, candidato Capolista al Senato, la Nausicaa Cameli, candidata al plurinominale del Senato e la prof.ssa Emanuela Pistoia, docente dell’Università degli studi di Teramo, candidata all’uninominale della Camera.

“Sarà l’opportunità per conoscere il programma e anche meglio i candidati. Vogliamo dimostrare a tutta la cittadinanza, che invitiamo, come il Terzo Polo e quindi la Lista Calenda significhino concretezza, pragmaticità e soprattutto serietà. L’Abruzzo e soprattutto Teramo sono stati maltrattati dalla politica fino ad oggi ed è arrivato il momento di dare un segnale. Non a caso abbiamo deciso di svolgere l’appuntamento finale e centrale qui a Teramo. I cittadini di Teramo e della Provincia non possono accettare di rimanere senza rappresentanza parlamentare per la prima volta nella storia!” incita l’On. Giulio Cesare Sottanelli.