VERSO IL VOTO: TERZO POLO, IL 15 SETTEMBRE CALENDA A PESCARA, IL 22 TOUR ABRUZZESE DI CARFAGNA

PESCARA – Giovedì 15 settembre, alle ore 16:30, in piazza Salotto a Pescara sarà protagonista, per l’unica data in Abruzzo, il leader di Azione e volto della lista unitaria del Terzo Polo, Carlo Calenda. Per l’occasione verrà illustrata la linea politica nazionale e locale che dovrà guardare ai prossimi anni e verranno presentati i candidati alle elezioni politiche del 2022. Si parlerà di territorio, sanità, energia, ambiente, giovani e non solo.

Giovedì 22 Settembre, invece, sarà ospite in Abruzzo, a L’Aquila, Chieti e Teramo, Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con la quale si discuterà dello sviluppo della regione Abruzzo da un punto di vista economico, sociale e dell’innovazione, concludendo il tour con una grande festa.

[mqf-scorrimento]