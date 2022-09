VERSO IL VOTO: ULTIME FIAMMATE DI CAMPAGNA ELETTORALE, APPUNTAMENTI DI OGGI E DOMANI IN ABRUZZO

L’AQUILA – Ultime battute di campagna elettorale, prima del silenzio di sabato e le aperture delle urne domenica mattina.

A L’Aquila alle 19,30, è in programma un incontro dal titolo “Scegliamo il territorio” alla Villa comunale di Paganica con Rita Innocenzi, candidata indipendente del Pd, per la coalizione del centrosinistra Camera dei deputati, collegio uninominale L’Aquila-Teramo.

Mentre la sua sfidante nello stesso collegio, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni chiama a raccolta i sostenitori a Roma, a cominciare dalle 18, con un comizio a piazza del Popolo. Numerosi i pullman che partiranno dall’Abruzzo e anche dall’Aquila.

Trasferta romana anche per i sostenitori abruzzesi del Movimento 5 stelle per partecipare, alle 18, in piazza Santi Apostoli al comizio di chiusura di campagna elettorale dell’ex premier Giuseppe Conte.

Azione e Italia Viva- Calenda sarà oggi alle 18.30, in piazza Martiri della Libertà, a Teramo, sarà con il segretario regionale di Azione e candidato Giulio Sottanelli. Aprirà l’evento Filippo Graziani, sulle note del padre Ivan Graziani, e con la partecipazione del deputato Andrea Mazziotti, ex presidente della commissione Affari Costituzionali. Domani, alle 19, in piazza Eroi Canadesi, a Ortona sarà la volta del deputato uscente di Italia viva Camillo D’Alessandro, capolista al proporzionale al Senato.

Con Forza Italia l’appuntamento è per oggi alle 18 all’Auditorium del Parco dell’Aquila, alla presenza dei candidati il senatore Nazario Pagano coordinatore regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale, e Maria Luisa Ianni capogruppo al comune dell’Aquila, e con la partecipazione del vice presidente vicario del consiglio regionale Roberto Santangelo.

Domani invece chiusura di campagna elettorale a Pescara, all’ex Aurum, con collegamento video con Silvio Berlusconi.

Domani, alle 20, si terrà invece il comizio di chiusura del Pd in piazza Unione a Pescara. Mentre Rahel Seium, capolista alla Camera dei Deputati in Abruzzo di Sinistra Italiana- Verdi sarà alle 20, allo Scumm sempre a Pescara.

Sempre domani nel tardo pomeriggio si ritrova, invece, in piazza Regina Margherita l’Unione popolare con la capolista al Senato Claudia Roselli. Nel corso dell’incontro è previsto anche un momento di svago con la partecipazione del Trio 99 che esegue brani di musica popolare.

Questo invece il taccuino elettorale della Lega: a Pescara alle ore 12, presso il comitato elettorale in Corso Vittorio Emanuele II 78, si terrà una conferenza stampa per gli aggiornamenti sulla campagna elettorale e sui comizi di chiusura in programma per venerdì 23 settembre, intervengono il segretario regionale, Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato; a Pescara alle ore 14 Vincenzo D’Incecco sarà in visita in un’ azienda del territorio; a Catignano alle ore 20, presso Villa Claudia in Contrada Palumbi 19, incontro pubblico con i cittadini, partecipano il consigliere regionale Luca De Renzis, il sindaco di Catignano Enrico Valentini, il capogruppo regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato, la consigliera regionale Sabrina Bocchino, candidata al Senato.

A Francavilla alle ore 12, presso il comitato elettorale in Viale Nettuno 112, incontro con i militanti del senatore uscente Alberto Bagnai, candidato al collegio uninominale Chieti alla Camera che a seguire sarà a Lanciano alle ore 16.30 per incontrare militanti e simpatizzanti, appuntamento al comitato elettorale in Corso Marrucino 32, a Orsogna alle ore 18.30 per un incontro pubblico alla Sala Polivalente e infine a Canosa Sannita alle ore 20.30 per incontrare il Sindaco.

A Pineto alle ore 16.30 il capogruppo regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato visiterà un’azienda del territorio; a Roseto degli Abruzzi alle ore 17 incontro con gli operatori del Porticciolo Turistico Portorose, in Viale Tamigi 1 del deputato uscente Antonio Zennaro, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Abruzzo; a Scerne di Pineto alle ore 18.30 presso il Ristorante Il Ritrovo, in via degli Orti 32, Antonio Zennaro incontrerà militanti e simpatizzanti.

A Tagliacozzo alle ore 18.30, aperitivo elettorale al Bar La Fontanella, in Piazza Duca degli Abruzzi con il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera;

a San Benedetto dei Marsi alle ore 19.30, presso l’Albergo Ristorante Ragno, in via Nuova 29, incontro pubblico con il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, amministratori e dirigenti del partito.

E’ organizzato in Piazza Gian Battista Vico di Chieti, per venerdi 23 settembre dalle ore 18,30, il comizio di chiusura della colazione di centrodestra con la presenza del Senatore Alberto Bagnai ,candidato uninominale camera Collegio Chieti per l’intera coalizione.

La lista Vita chiuderà la campagna elettorale oggi, alle 18, all’Aquila, in piazza Regina Margherita. Interverranno i candidati Anna Rita Iannetti, Enea Giancaterino, Jisella Joelle Pascale e Nino Bruno. Vita è un movimento politico presentato presieduto dalla deputata ex Movimento 5 Stelle, Sara Cunial.