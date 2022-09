VERSO IL VOTO: VISITA MAURIZIO LUPI A FOSSACESIA E COSTA DEI TRABOCCHI

FOSSACESIA – Visita lampo del leader della lista di centrodestra “Noi Moderati”, Maurizio Lupi, a Fossacesia, di cui è cittadino fossacesiano benemerito.

In occasione dell’incontro tenutosi ieri nella sala consiliare di Pescara per la presentazione della lista, che mette insieme Noi con l’Italia, Unione di Centro, Italia al Centro e Coraggio Italia, Lupi ha approfittato per tornare nella sua città che ha dato i natali ai suoi genitori. Accolto dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che è anche segretario regionale dell’Udc, partito che fa parte della coalizione Noi Moderati, Lupi ha incontrato alcuni parenti e cittadini nel Bar del Teatro e poi si è trattenuto con il Sindaco per conoscere alcuni problemi che la città deve ancora risolvere.

Il Sindaco Di Giuseppantonio ha posto alla sua attenzione il mancato funzionamento del montascale che non consente di accedere all’abbazia di San Giovanni in Venere a persone con disabilità. Un problema che sta a cuore di Lupi dal momento che in veste di parlamentare e successivamente di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, riuscì a far in modo che il Ministero dell’Economia e Finanze, nell’ambito del programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche, stanziasse 50 mila euro per quell’opera.

Opera realizzata dalla Provincia che non ancora entra in funzione. Lupi assieme al sindaco ha raccolto le proposte di alcune delle persone con disabilità. Inoltre, si è parlato del mancato passaggio all’Anas della Provinciale ex Statale 524 Lanciano-Fossacesia e della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

In particolare il Sindaco Di Giuseppantonio ha esposto i motivi dell’interruzione del percorso ciclo-pedonale a causa degli smottamenti di cui è soggetta la parte di Lago Dragoni, nel comune di Torino di Sangro. Il sindaco ha anche chiesto il suo impegno per ulteriori finanziamenti da destinare alla Provincia per migliorare e rendere più sicuro l’ intero tracciato da Ortona a Vasto. Un altro punto toccato, l’ abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione ferroviaria Fossacesia-Torino di Sangro, che dovrà essere anche potenziata. Lupi per il suo attaccamento a Fossacesia ed all’Abruzzo s’ impegnerà per sollecitare Ministeri ed Enti ad affrontare i problemi illustrati dal sindaco Di Giuseppantonio