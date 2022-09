VERSO IL VOTO: VIVARELLI (FESICA), “CAMPAGNA ELETTORALE SENZA SOLUZIONI PER OCCUPAZIONE E PRECARI”

L’AQUILA – “In questa campagna elettorale i cosiddetti grandi partiti non si occupano davvero di lavoro, di occupazione, di disoccupazione, di lotta al precariato. In Abruzzo aspettiamo da tempo, ad esempio, che si internalizzino i servizi esternalizzati dalle Asl. Le soluzioni le conoscono tutti, ma nessuno le prende in considerazione”.

Lo afferma ad AbruzzoWeb Marcello Vivarelli, segretario provinciale del sindacato Fesica di L’Aquila e Teramo.

“Le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano – prosegue Vivarelli – ma di soluzioni concrete per chi è in estrema difficoltà e rischia sia di restare senza lavoro, sia di non trovarne uno, non se ne parla. Nel frattempo, le lavoratrici ed i lavoratori, non soltanto gli imprenditori, continuano a prendere ‘frustate’ a causa degli aumenti dei costi dell’energia ormai insostenibili come del resto quelli per fare la spesa. E con l’autunno e l’inverno che si avvicinano, si straparla di rateizzazione delle bollette. Una cosa assolutamente fuori da ogni logica”.

“Non possiamo ignorare il fatto che in una regione che da anni è in una difficoltà socioeconomica terribile – continua il sindacalista – c’è gente, oggi, senza stipendio, penso ai precari della Rsa ‘De Bernardinis’ di Teramo che soltanto questo sindacato difende a spada tratta; e penso anche a tutti gli altri precari abruzzesi che attendono una internalizzazione che darebbe qualche sicurezza in più in un periodo storico tremendo, tra guerra in Ucraina, speculazione incontenibile, razionamenti energetici in arrivo e uno Stato che continua a rifiutarsi di fare lo Stato, cioè di tutelare la popolazione”.

“Se la politica non si sveglia una volta per tutte, lo ‘tsunami’ economico che ormai è alle porte farà pensare a questi ultimi anni di Covid-19 come a un periodo di straordinaria felicità. Ai ‘piani alti’ lo sanno tutti, ma evidentemente la classe dirigente preferisce salvare solo sé stessa e lasciare una popolazione intera nei guai più neri”.

