VERTENZA AURA L’AQUILA: INCONTRO PREFETTO E DELEGAZIONE CONSIGLIERI, “AL LAVORO PER SOLUZIONE”

L’AQUILA – “Ampia disponibilità ad aprire un tavolo con i rappresentanti dei lavoratori e della proprietà, allo scopo di trovare una soluzione che scongiuri il baratro della disoccupazione per decine di maestranze e una conseguente di situazione di gravissimo disagio per altrettante famiglie”.

Così il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Roberto Santangelo, a capo della delegazione dei consiglieri composta dai consiglieri Fabio Frullo (Udc) e Paolo Romano (L’Aquila nuova), che ha incontrato oggi pomeriggio il prefetto Giancarlo Di Vincenzo sulla questione della crisi occupazione allo stabilimento aquilano Aura.

“Innanzitutto – ha spiegato Santangelo – abbiamo ringraziato il prefetto per la sollecitudine con cui ha inteso ricevere i rappresentanti consiliari in tempi brevissimi rispetto alla richiesta che gli era stata formulata. A lui abbiamo consegnato l’ordine del giorno approvato all’unanimità stamani dall’Aula per sostenere lavoratori e lavoratrici dell’azienda, a fronte di una previsione di esuberi del 50% della forza occupazionale”.