VERTENZA AURA L’AQUILA: ROMANO, “DIPENDENTI SENZA STIPENDIO, CONVOCARE CONSGLIO STRAORDINARIO”

L’AQUILA – “Ancora senza stipendio con il Natale alle porte: urge un intervento immediato per garantire i salari ai lavoratori di Aura”.

Il grido d’allarme è del consigliere comunale di opposizione al Comune dell’Aquila, Paolo Romano, in merito alla vertenza Aura, oggi Mival Connect, azienda del polo elettronico aquilano, i forte crisi. Romano chiede al presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo di convocare una nuova Conferenza dei Capigruppo “per far sentire con forza la posizione del Comune dell’Aquila e per ascoltare in audizione la Sottosegretaria Fausta Bergamotto che potrà offrire un contributo esperienziale prezioso sulla situazione di Aura”.

LA NOTA

“Nonostante le rassicurazioni formali e l’ipotesi, comunque triste, di collocare i dipendenti almeno in ferie, l’unica certezza per i lavoratori Aura è quella relativa agli stipendi, che non vengono corrisposti da settembre. Una situazione inaccettabile che deve essere affrontata con il senso dell’urgenza e della responsabilità che richiedono i concittadini.

La situazione si aggrava ancora di più dopo la comunicazione interna inviata dal dirigente locale dell’azienda nella quale si fa riferimento alla procedura di composizione negoziata del credito come causa dell’impossibilità di corrispondere le retribuzioni. Cresce la preoccupazione di decine di famiglie che non possono più andare avanti e che rischiano di passare un Natale in tono minore, segnato dalle ristrettezze economiche.

Il Comune dell’Aquila deve assumersi l’onere dell’ascolto, ma anche quello di vagliare ogni azione utile per le famiglie coinvolte portandole sui tavoli istituzionali preposti alla vertenza: dalla pressione sull’azienda per sbloccare i pagamenti, alla richiesta di una cassa integrazione straordinaria o ad altre forme di sostegno emergenziale.

I salari devono avere la priorità assoluta, unitamente alla ricerca di volontà di cedere o meno l’azienda a terzi pronti a subentrare. Ritengo indispensabile che la Regione Abruzzo e la Prefettura si attivino immediatamente per aprire un confronto con la società MIVAL, al fine di pretendere un piano chiaro e vincolante per il pagamento dei salari.

Si tratta di una vertenza che non può essere gestita solo con buone intenzioni. Il Comune dell’Aquila deve anche affrontare la questione legata al rispetto del contratto con la società e alla cessione del patrimonio, su cui incombe una scadenza sempre più vicina.

Pertanto, come opposizione, chiederemo alla Prefettura di convocare con urgenza un nuovo tavolo di confronto con l’azienda e le parti sociali per individuare una soluzione immediata.