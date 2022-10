VERTENZA BRIONI: PD, “DA DESTRA DI PENNE ROZZA POSIZIONE CONTRO SINDACATI”

PENNE – “Abbiamo ascoltato attoniti l’attacco gratuito rivolto dal capogruppo di maggioranza del Comune di Penne nei confronti dei rappresentanti sindacali dell’azienda Brioni, che giudichiamo sbagliato e inaccettabile”: lo dichiara Daniele Marinelli, responsabile organizzazione del Partito Democratico abruzzese

Marinelli sottolinea: “Come Partito Democratico seguiamo ormai da molto tempo questa difficile vertenza, da ultimo con un’iniziativa parlamentare del segretario regionale, neo eletto senatore, innanzitutto per difendere le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda. Questo lungo e difficile percorso, sempre caratterizzato da un importantissimo attivismo da parte del sindacato, deve essere portato avanti con grande determinazione, alla ricerca delle soluzioni che abbiano come principale finalità la difesa dei livelli occupazionali e produttivi della Brioni. Non aiutano le rozze e incomprensibili prese di posizione della destra. La campagna elettorale è finita, e con questa il tempo delle promesse. Poiché ormai governano praticamente ovunque, agiscano, aggiungendo il proprio impegno a quello di tutti coloro, in primis il sindacato, che da anni si battono per raggiungere questi obiettivi”.