VERTENZA BRIONI: INCONTRO A PENNE CON SOSPIRI E QUARESIMALE

PENNE – Inserimento del Comune di Penne nelle aree destinate agli aiuti di Stato concessi a finalità regionale e la concessione di nuovi ammortizzatori sociali ai dipendenti delle aziende di Roman Style Brioni.

Sono le proposte messe in campo dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dall’assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale per arginare la crisi economica presente sul territorio di Penne.

All’incontro, che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala consiliare del Municipio, richiesto dai sindaci dei Comuni vestini, hanno partecipato i rappresentanti sindacali e la Rsu dei tre siti produttivi vestini di Brioni.

“Sono proposte concrete e programmate per risollevare le sorti del territorio pennese – ha detto il vice sindaco e assessore alle attività produttive Gilberto Petrucci nonché candidato sindaco della lista “Penne Viva” – Sono due obiettivi importanti sui quali dobbiamo lavorare con determinazione, anche in futuro, per rendere più appetibile il nostro territorio a nuovi investimenti, evitando quindi la delocalizzazione industriale, e l’attivazione di iniziative volte a promuovere la filiera artigianale e industriale nonché di politiche attive del lavoro”.

La Regione Abruzzo sta predisponendo le nuove aree che saranno ammesse ai sensi della carta degli aiuti a finalità regionale.