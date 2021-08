L’AQUILA – “La vertenza lavoratori call center Inps, una vicenda nazionale fondamentale per L’Aquila e l’Abruzzo”. questo il tema della conferenza stampa di oggi alle 11 della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane. presso la sede del Pd in Via Paganica a L’Aquila.

Al centro della coferenza stampa l’internalizzazione dei lavoratori dei call center che operano sulla commessa Inps. Una vicenda che riguarda oltre 500 lavoratori del territorio aquilano.