VERTENZA IMR TERAMO: MAGNACCA ASSICURA, “CI SARA’ UN INCONTRO IL 6 O 7 MAGGIO”

PESCARA – “L’assessorato alle Attività produttive non è mai restato sordo alle sollecitazioni del mondo del lavoro. Così anche per l’Industriale Sud Spa (IMR), quando la richiesta arriva dai sindacati”. E’ quanto dichiara l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nell’annunciare la convocazione di una nuova riunione per la vertenza Imr legata al sito produttivo abruzzese.

“Questo assessorato, lo scorso anno per tre volte – evidenzia l’assessore Magnacca – ha ospitato al tavolo istituzionale la vertenza Imr. Per la precisione il 2 febbraio, il 25 giugno e il 19 novembre. Lo scorso 2 aprile la Filctem Cgil, la Uiltec Uil e l’Ugl hanno richiesto l’interessamento alla Regione per un ulteriore incontro, non con la prassi d’urgenza per esaminare l’andamento e delle prospettive dell’azienda Imr di Teramo. Tenendo conto degli impegni già calendarizzati è quindi partita la convocazione. Ora ci arriva la richiesta di differimento da parte della società non disponibile all’incontro del 24 chiedendo di aggiornare il tavolo al 6 o al 7 maggio”. L’assessore ribadisce “come sempre si è cercato e si cerca ancora un dialogo aperto con l’azienda e i sindacati per trovare la soluzione per il bene comune”.

Attualmente è in corso, in accordo con le organizzazioni sindacali, la cassa integrazione per contratto di solidarietà fino al 16 febbraio 2026 nonché la definizione di una procedura di licenziamento con il criterio non oppositivo per un massimo di 30 lavoratori.