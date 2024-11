VERTENZA LFOUNDRY AVEZZANO: BIONDI, “ANCHE L’AQUILA PRESENTE AL PRESIDIO DEI LAVORATORI”

L’AQUILA- “Ho accolto positivamente l’invito a partecipare da parte dei consiglieri comunali di Avezzano, Alfredo Mascigrande, e di Trasacco, Andrea Campione, questa mattina, al presidio dei lavoratori e all’assemblea pubblica di fronte lo stabilimento LFoundry di Avezzano (AQ). A causa di un lieve stato influenzale, però, non potrò prendervi parte. Su mia delega e in rappresentanza dell’amministrazione comunale, sarà presente il consigliere comunale Gianluca Marinelli, peraltro dipendente dell’azienda”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Sono molti i lavoratori aquilani – dai 150 ai 200 circa – che quotidianamente si spostano presso la realtà industriale situata nel territorio marsicano e che da giorni sono in protesta contro le determinazioni contenute nel piano industriale. Sulla vertenza l’attenzione delle istituzioni è e continuerà ad essere massima per scongiurare sia il dimensionamento delle risorse umane sia l’impoverimento del tessuto economico-produttivo del territorio provinciale in cui LFoundry rappresenta la società più grande per numero di addetti”.

“Il Mimit, nella persona del sottosegretario di Stato, Fausta Bergamotto, ha seguito da vicino la vicenda, incontrando più volte l’azienda. Delle circostanze sono costantemente informato da giugno scorso proprio da Bergamotto che, con la serietà che le è propria, sta monitorando l’evolversi della situazione. Continuerò a seguire da vicino la vicenda augurandomi che azienda e sindacati giungano alla soluzione di maggiore tutela possibile degli attuali livelli occupazionali”, conclude il sindaco Biondi.