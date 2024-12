VERTENZA LFOUNDRY AVEZZANO: MAGNACCA, “UN SUCCESSO L’AVER EVITATO I LICENZIAMENTI”

PESCARA – “Il vero traguardo nella vertenza LFoundry è stato scongiurare la fine di ogni opportunità lavorativa per i 134 lavoratori precari. Oggi la firma ufficiale dell’accordo è stata possibile grazie al ripristino del dialogo fra la parte sindacale e quella datoriale, che ha dimostrato maturità nelle necessarie ed indispensabili relazioni sindacali”.

Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca a margine della riunione del tavolo regionale convocato per le problematiche della multinazionale LFoundry per il sito produttivo di Avezzano al quale hanno preso parte i dirigenti di LFoundry i rappresentanti sindacali, le Rsu, Confindustria e l’assessore al Bilancio del Comune di Avezzano, Alessandro Pierleoni.

“Un’attenzione particolare è stata dedicata al futuro della fabbrica di Avezzano(Aq) – ha aggiunto l’assessore – con il suo ruolo strategico per il Paese. Ora con i contratti di solidarietà e la decisione dell’azienda di revocare i licenziamenti dei lavoratori interinali si guarda al domani con meno preoccupazione”. E’ stato siglato in maniera ufficiale l’accordo “che scongiura il licenziamento dei lavoratori interinali ottenuto attraverso il dialogo tra le parti.”

I sindacati hanno ribadito la necessità di un piano industriale che salvaguardi il sito produttivo e la produzione ad Avezzano. “Come assessorato di Regione Abruzzo – conclude l’assessore Magnacca – abbiamo in maniera convinta sostenuto che solo percorrendo la strada del dialogo avremmo garantito tutti i livelli occupazionali. In particolare ci auguriamo che per il personale internale ora ci sia un percorso di formazione e di stabilizzazione nell’ottica di una normalizzazione dell’azienda a beneficio di un territorio che ha conseguito in questi decenni professionalità e competenze tanto da consentire non più una produzione in conto terzi ma diretta”.