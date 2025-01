VERTENZA MARELLI SULMONA: L’ASSESSORE MAGNACCA INCONTRERA’ VERTICI AZIENDALI E SINDACATI

PESCARA – Si terrà mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 12, nella sede dell’assessorato al Lavoro in via Passolanciano a Pescara, un incontro sulla vertenza Marelli di Sulmona (AQ) al quale prenderanno parte i vertici dell’azienda e i sindacati. A convocarlo l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca.

“E’ un incontro che consentirà di proseguire nel percorso già avviato di confronto fra le parti – afferma l’assessore Magnacca – nell’unico tavolo istituzionale dedicato alle crisi aziendali. In Regione Abruzzo verificheremo ogni possibile opportunità per salvaguardare i lavoratori di oggi, ma anche per il futuro il sito produttivo di Sulmona. Per la storia e le professionalità delle maestranze della Marelli di Sulmona c’è la necessità – aggiunge l’assessore – di attivare ogni tutela a salvaguardia non solo dei paramenti economici di quel territorio, ma anche e soprattutto per la rilevanza del sito stesso per la coesione sociale e le ⁠prospettive per il futuro di quel territorio”.