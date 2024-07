VERTENZA RICHETTI: MAGNACCA, “REGIONE PRONTA AD ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE”

TERAMO – “Apprendo dagli organi d’informazione di quanto sta accadendo alla Richetti Spa di Sant’Atto rispetto a nuovi turni settimanali con il conseguente stato di agitazione. Allo stato attuale non sono giunte sollecitazioni d’intervento dalle lavoratrici e dai laboratori. Tuttavia si ribadisce come l’assessorato alle Attività produttive e al Lavoro è istituzionalmente preposto all’azione di contraddittorio tra le parti delle problematiche di questo genere quando travalica il confine della sede aziendale”.

Così, in una nota, l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, in merito allo stato di agitazione proclamato ai lavoratori e lavoratrici della Richetti Spa, azienda alimentare con sede nel nucleo industriale di Sant’Atto a Teramo.

“Ribadisco ogni più ampia disponibilità della Regione Abruzzo in tal senso al fine di tutelare gli interessi della produzione contemperandoli con la massima tutela dei diritti dei lavoratori. Ritengo che queste problematiche vadano trattate con senso di responsabilità in specifici tavoli istituzionali sottraendole a ogni contrapposizione. La Regione Abruzzo è ben disponibile a esaminare, se coinvolta direttamente, ad affrontare il caso per quanto di propria competenza”.