VERTENZA RIELLO, LEGA: “GRANDE LAVORO DELL’ASSESSORE QUARESIMALE”

PESCARA – “Un grande lavoro quello svolto dall’assessore Pietro Quaresimale per trovare una soluzione per l’azienda Riello di Villanova di Cepagatti”.

Così, in una nota, Vincenzo D’Incecco e Luca De Renzis, rispettivamente capogruppo in Consiglio regionale e consigliere della Lega – Salvini Premier.”

“Grazie alla sua intermediazione e alle parti in causa, è stato prodotto un documento di massima per la tutela dei lavoratori dell’azienda. Nonostante all’inizio l’azienda si fosse mostrata rigida su alcune posizioni, grazie all’assessore Quaresimale si sta raggiungendo un accordo capace di mettere in atto tutti gli ammortizzatori sociali possibili per tutti i lavoratori in organico, la cassa integrazione, incentivi ai lavoratori di 45 mila euro più bonus in caso di dichiarazione di abbandono e la possibilità di prevedere una reindustrializzazione del sito. Ancora una volta l’impegno e la concretezza dei nostri amministratori danno una risposta alle esigenze di un territorio che ha bisogno di fatti e non di promesse”.