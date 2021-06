VERTENZA SANMARCO, IL CASO ARRIVA ALLA CAMERA: D’ALESSANDRO PRESENTA INTERROGAZIONE

LANCIANO – “Non è accettabile che la proprietà della SanMarco, di fronte ad un piano industriale totalmente disatteso, non si sieda ad un tavolo con parole di verità”.

Lo scrive in una nota il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D’Alessandro che annuncia per domani, alle 9, un’ interrogazione presso la Commissione attività produttive sul caso della SanMarco di Lanciano e Val di Sangro. Risponderà il Ministero dello Sviluppo economico.

“Non vorrei assistere ad un caso Faist 2, che fa ancora male. Per questo chiederò al Ministero di conoscere la reale situazione e di convocare con urgenza un tavolo nazionale, visto che quello regionale non ha sortito alcun effetto. Devono essere chiariti, infine, gli strumenti sociali a difesa dei lavoratori, la copertura degli ammortizzatori ed un nuovo piano industriale che scongiuri esuberi e licenziamenti. Il Paese sta agganciando la ripresa anche nel settore in cui opera la SanMarco per cui chiedo intervento delle Istituzioni”.