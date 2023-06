VERTENZA TEATESERVIZI A CHIETI: LA CISL, “TRATTATIVA SENZA RISPOSTE, SCIOPERO INEVITABILE”

CHIETI – “Ormai la vertenza Teateservizi di Chieti è allo snodo cruciale: lo sciopero era inevitabile. Agli sgoccioli di una trattativa durata oltre un anno, ancora non si hanno risposte per lavoratori e lavoratrici che da anni ( alcuni anche oltre 10) operano presso la Teate servizi e che con contratti precari, garantiscono i servizi essenziali alla collettività”. Lo affermano sindacalisti Cisl di Abruzzo e Molise Francesca Piscione e Simone Di Lanzo.

“È ora che si dia seguito agli impegni assunti in sede sindacale, addivenendo ad una soluzione che assicuri la continuità lavorativa intanto per i lavoratori in scadenza il prossimo 30 giugno. Un’emergenza nell’ emergenza a cui si deve far fronte. Anche per questo prenderemo parte in maniera pacifica al Consiglio Comunale previsto per domani e abbiamo richiesto assieme alle altre OOSS un ulteriore incontro al Comune: per richiamare l’amministrazione alla responsabilità e sollecitare definitivamente una soluzione ad una vertenza che ormai è al punto di non ritorno e che porta con se le sorti di tutte le persone che operano con diversi contratti su tributi, parcheggi e servizi cimiteriali”